Колишній президент Франції 66-річний Ніколя Саркозі знов опинився в центрі судового скандалу. На початку цього року його засудили до умовного терміну ув’язнення за спробу підкупу судді 2014 року. Цього разу його судитимуть за незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2012-го.

Ніколя Саркозі і ще 13 фігурантів справи звинувачують у тому, що вони витратили на передвиборчу кампанію десятки мільйонів євро і найняли PR-компанію, щоб ці витрати замаскувати. Сам експрезидент та інші причетні до справи ці звинувачення, зрозуміло, заперечують.

Річ у тім, що у Франції встановлено жорсткі обмеження витрат на передвиборчу кампанію політиків. Але прокурори стверджують, що партія Саркозі «Союз за народний рух» (UMP) спрямувала 22,5 мільйона євро — майже вдвічі більше дозволеної суми — на грандіозні зустрічі з виборцями та мітинги. Щоб замаскувати це, UMP найняла іміджеву фірму Bygmalion, яка виставляла рахунки за проведені заходи безпосередньо партії, а не оформлювала їх як витрати на передвиборчу кампанію.

Проте, за словами прокурорів, у цій справі складно довести, що Ніколя Саркозі сам ініціював чи реалізовував цю схему. Вони наполягають, що тодішній президент знав про неї. Якщо Ніколя Саркозі визнають винним, йому загрожує річне ув’язнення і штраф до 3750 євро.

Один із керівників передвиборчої кампанії Саркозі 2012 року Жером Лаврійо публічно визнав, що переспрямування коштів відбувалося під його керівництвом. Він наполягає, що діяв самостійно.

Ця справа стане останньою у шлейфі судових позовів проти Ніколя Саркозі, який з 2007-го по 2012 рік був президентом Франції. На цій посаді він прославився тим, що вів жорстку антиміграційну політику і намагався реформувати економіку країни, яка похитнулася під впливом світової фінансової кризи. Критики Саркозі закидали йому надмірне захоплення показовою світськістю й любов до тусовок зі знаменитостями.