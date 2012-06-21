Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Останнім часом на Тернопільщині у поліційних повідомленнях йдеться про факти крадіжок електроінструментів. Ось днями до правоохоронців звернувся громадянин, який повідомив, що хтось з будівельного вагончика поцупив його болгарку. За інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції в області, потерпілий оцінив завдані йому збитки у чотири тисячі гривень. Записи з камер відеоспостереження допомогли поліціянтам відшукати лиходія. З’ясувалося, що крадія свого часу вже притягували до відповідальності. Тоді він також скоїв майновий злочин, до того ж — з обтяжувальними обставинами.
Електроінструменти днями вкрали й з господарства одного з мешканців Лановецького району. Потерпілий не зачинив гаражне приміщення. Такою безпечністю вирішив скористатися злодій. Поліціянти під час пошуково-розшукових заходів встановили особу крадія. Йому — 32 роки. Походив він із сусіднього села. Поцуплене зловмисник продав, виторг же витратив на випивку. Правоохоронці ж проти нього відкрили кримінальне провадження.