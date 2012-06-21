Одна з ознак демократії — відкритість і прозорість у діяльності влади. А право на доступ до інформації розглядають у сучасній юридичній практиці як одне з найважливіших прав людини й громадянина.

Днями виповнилося десять років відтоді, як набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації», який є лакмусом у діяльності державного апарату на предмет відповідності нормам демократичного світового співтовариства.