Важливою частиною Тижня «Відкритого уряду» стала онлайн-конференція «Розвиток інструментів електронної демократії в Україні». Представники Мінцифри, Секретаріату Кабінету Міністрів, програми EGAP представили громадськості майбутні сервіси урядової онлайн-платформи «ВзаємоДія» (https://vzaemo.diia.gov.ua/) та заходи, що здійснюватимуть для їх упровадження.
Платформа «ВзаємоДія» стане ключовим компонентом відкритого урядування в Україні, що враховує найкращі міжнародні стандарти відкритості та прозорості, вважає державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема. Це об’єднає всі механізми взаємодії та інструменти електронної демократії (електронні звернення, петиції, консультації тощо). Громадянам більше непотрібно буде проходити квести з пошуку інформації та онлайн-інструментів громадської участі на різних сайтах різних органів виконавчої влади, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Розроблення платформи, розповів Олександр Ярема, — то складова реалізації в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». Саме в її межах країна постійно запроваджує інноваційні форми співпраці з громадянським суспільством, і це неодноразово відзначали на міжнародному рівні. У партнерстві з громадським сектором розробляли дорожню карту розвитку електронної демократії, запроваджували електронні звернення та відкриті дані.
Уряд планує, що саме «ВзаємоДія» стане цифровою платформою для реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». На платформі заплановано передбачити репозиторій усіх матеріалів у межах ініціативи, налагодити комунікацію з організаціями громадянського суспільства під час співтворення планів дій, їх реалізації та моніторингу.
Олександр Ярема підкреслив, що пріоритетний напрям державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства — творення спільних історій успіху громадсько-урядової співпраці: від участі у підготовці важливих державних рішень до реалізації конкретних проєктів. Саме тому особливої актуальності набуває взаємодія уряду із громадянським суспільством і створення сприятливих умов для його розвитку.
У межах ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» відбулось установче засідання оновленого складу координаційної ради з питань реалізації означених питань.