Британський мільярдер Річард Бренсон побував у космосі й успішно приземлився. Літальний апарат підприємця Unity з ракетним двигуном Virgin Galactic, який його компанія розробляла близько 17 років, стартував із Землі 11 липня о 17.40 за київським часом. Він піднявся на висоту понад 80 кілометрів. Звідти Бренсон, троє членів екіпажу і двоє пілотів мали змогу милуватися надзвичайним виглядом планети. На момент завершення підйому всі пасажири Unity кілька хвилин перебували у невагомості.

Космічна подорож над американським штатом Нью-Мексико була не дуже тривалою. О 18.30 апарат Бренсона досяг необхідної висоти й почав зниження. Бізнесмен одразу вийшов на зв’язок із Землею і привітав усіх, завдяки кому цей політ став можливим. О 18.40 Unity приземлився.

Разом з Річардом Бренсоном у політ вирушила головна інструкторка астронавтів у компанії бізнесмена Virgin Galactic Бет Мозес. Крім пілотів, які здійснювали тестові польоти, Мозес — єдина людина в компанії, що мала досвід такого підйому. Вигляд із вікна, за її словами, був просто приголомшливий.

«Зображення не можуть цього передати. Це так яскраво і красиво. Я бачила океан, зелень землі й білі засніжені гори», — сказала вона журналістам під час пресконференції, яка відбулась одразу після польоту, повідомляє ВВС.

Її підтримав і сам Бренсон: «Я мріяв про цей момент із дитинства, але нічого не може підготувати тебе до вигляду, який відкривається на Землю з космосу. Це була магія».

Цей політ має відкрити еру космічного туризму. Підприємець стверджував, що хоче спершу самостійно здійснити такий політ, перш ніж наступного року брати на борт клієнтів.

До цього польоту Річард Бренсон пройшов довгий шлях. Уперше він заявив про свій намір зробити космічний літак 2004 року і планував 2007-го здійснювати комерційні польоти. Але технічні труднощі, зокрема фатальна катастрофа під час польоту 2014 року, внаслідок якої загинув пілот, зробили космічний проєкт одним з найскладніших у його кар’єрі.

Unity — суборбітальний літальний апарат, тобто він не може досягти швидкості й висоти, необхідних, щоб облетіти земну кулю в космосі. Проте існує ще одна суборбітальна система, яка належить найбагатшій людині світу засновникові компанії Amazon.com Джеффу Безосу. Він володіє ракетою та капсулою New Shepard, на якій збирається здійснити свій перший політ у космос, призначений на 20 липня.

Очікують, що New Shepard підніметься на висоту 100 кілометрів над Техасом. Разом з Безосом у капсулі перебуватимуть його брат Марк, американська авіаторка 82-річна Воллі Фанк і невідома особа, яка купила квиток у космос на аукціоні за 28 мільйонів доларів.