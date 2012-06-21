Молоді волиняни організували цікаву фотосесію в одязі, який носили на Волині 100 років тому. І довели, що етностиль недаремно завжди актуальний. Так втілився у життя проект «Гапличка» (а саме так у деяких районах називають ґудзик), який його автори презентували краянам у березні. У Луцьку представили 32 образи — по одному жіночому і чоловічому, характерні для кожного з 16 районів області.
Як розповідає одна з ініціаторок Юлія Євпак, усе почалося з ідеї зібрати гардероб лучан столітньої давності. Разом з небайдужими до минувшини волонтерами та співробітниками Волинського краєзнавчого музею вдалося підібрали сільські образи та описи до них. А моделями для фотосесії стали волинські журналісти і громадські активісти. До слова, тут уже минувшина влаштувала своєрідний кастинг. Виявилося, наші предки були худішими від сучасників, тож лише певної статури люди змогли вдягти ті сорочки чи спідниці.
«Ми вивчаємо багато загального, — впевнена Юлія Євпак, — і залишаємо без уваги волинське вбрання. Ці застібки, крій, візерунки для вишивки, чоловічі сорочки — ніде такого не знайдемо! Хочеться, щоб люди це бачили, знали, цінували й пишалися рідним, могли створити вже сучасні вишиванки за історичними мотивами».
Плани на найближче майбутнє серйозні: розвивати проект у різних напрямах, видати презентаційну фотокнигу і представити волинські образи Україні та світу.