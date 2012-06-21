Незалежна наглядова рада американської корпорації Facebook прийняла рішення зберегти блокування облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на заяву ради.

«Рада підтримала рішення Facebook 7 січня 2021 року обмежити доступ екс-президента Дональда Трампа до розміщення контенту на його сторінці в Facebook і в його акаунті в Instagram», – йдеться в документі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп представив нову платформу для спілкування, де він зможе взаємодіяти зі своїми передплатниками.

Платформа називається «Donald J. Trump for President» (Дональда Трампа в президенти). Політик зможе писати повідомлення, а також публікувати фото і відео. За словами джерела, близького до платформи, «це всього лише спосіб однобічного зв'язку».

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр» акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року після штурму Капітолію його прихильниками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»