Нову вулицю в Брюсселі, розташовану між набережними Віллербок та Пеніш поблизу Північного вокзалу, назвали на честь убитої секс-працівниці Юніс Осаянде родом із Нігерії. У бельгійській столиці сподіваються, що у такий спосіб громадськість зверне увагу на жінок, які стали жертвами торгівлі людьми й сексуального насильства, повідомляє видання Brussels Times.

«Інклюзивний фемінізм — це права й боротьба жінок будь-якого соціального прошарку», — сказала завідувачка департаменту містобудування мерії Брюсселя Анс Персонс на церемонії відкриття вулиці. 42% жінок віком від 16 до 69 років хоча б раз стикалися з фізичним сексуальним насильством, а серед секс-працівниць цей відсоток набагато вищий. «Боротьба за те, щоб знизити кричущо високі показники, заслуговує більшої уваги й терміновості. І саме тому тепер ця вулиця носитиме ім’я Юніс Осаянде», — додала чиновниця, зауваживши, досі, щоб назвати ім’ям жінки вулицю чи площу, обирали жінок виняткових талантів або відомих своїми здобутками в тій чи тій сфері. «Але для мене фемінізм — це не лише про жінок, які досягають успіху», — наголосила Анс Персонс.

Юніс Осаянде, як і сотні мігрантів, дісталася до Бельгії незаконним шляхом 2016 року. У Нігерії вона потрапили у тенета злочинної банди, в якій їй пообіцяли світле майбутнє та легальну роботу в Європі. Вона й кілька інших дівчат здійснили довгу виснажливу подорож, частину якої довелося долати морем на гумовому човні. Коли вона потрапила до Брюсселя, її змусили займатися проституцією, бо потрібно було сплатити своїм «благодійникам» 45 тисяч євро за обіцяне життя в Європі.

У червні 2018 року Юніс Осаянде вбив її клієнт, завдавши дівчині 17 ножових поранень. За два тижні його заарештували, в січні цього року чотирьох осіб, причетних до торгівлі людьми та безпосередньо Юніс Осаянде, засудили до чотирьох років позбавлення волі.