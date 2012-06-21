Представник зовнішньополітичного відомства Фінляндії допустила, що її країна може приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Гельсінкі підуть на зближення з НАТО в разі погіршення міжнародної обстановки в сфері безпеки. Втім, поки фінська сторона зберігає нейтралітет і продовжує спостерігати за розвитком ситуації.
«Фінляндія не подавала заявку на членство в НАТО. Але хочу звернути увагу на те, що сказано в урядовому звіті про фінську зовнішню політику і політику безпеки 2016 року: уважно стежачи за розвитком подій у сфері безпеки, Фінляндія зберігає можливість домагатися членства в НАТО», – заявила директор відділу з політики безпеки та антикризового управління фінського МЗС Сарі Рауті.
За словами дипломата, Фінляндія активно співпрацює з НАТО, в тому числі бере участь у місіях військово-політичного блоку з врегулювання криз в Косово та Афганістані. Гельсінкі і представники Північноатлантичного альянсу підтримують тісний контакт на різних рівнях, в тому числі на вищому.