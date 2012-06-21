Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Фінські археологи виявили незвичайний дерев'яний посох у формі змії, вік якого становить понад 4400 років. Про це повідомляється в пресрелізі опублікованому в науковому журналі Antiquity.

Дерев'яний посох, вирізаний у формі змії, знайшли в доісторичному місці біля міста Ярвенсуо на південному заході Фінляндії. Радіовуглецеве дослідження підтвердило, що дерево, з якого зроблена змія, росло в пізньому неоліті, бл. 2471-2291 до н. е. Знахідка унікальна за археологічними даними, адже найближчим подібним артефактом за дизайном та датою є невелика глиняна статуетка, знайдена за 60 миль звідси у 1960-х роках.

Вперше місце Ярвенсуо (Järvensuo) було випадково виявлено землекопом у 1950-х роках на південному березі озера Раутаярві. Тут знайшли дерев’яне весло. Радіовуглецевий аналіз показав, що його виготовили в 3331–2462 рр. до н. е. Згодом тут знайшли й інші доісторичні знахідки, зокрема совок з ручкою, вирізаний у формі голови ведмедя, збережений у перезволоженому ґрунті. Більшість території Фінляндії має висококислий ґрунт, котрий скорочує органічні залишки, тому її заболочені ділянки, що знаходяться під активною загрозою через дренаж та видобуток торфу, мають безцінний археологічний ресурс.

Посох має довжину 53 сантиметри, він вирізаний з цілісного шматка дерева. При цьому фігурка є дуже натуралістичною і за своїм виглядом нагадує вужа або гадюку.

«Як археолог я бачив багато незвичайних речей, але виявлення цієї фігурки позбавило мене дару мови і викликало у мене страх», – зізнався в розмові з порталом LiveScience один з археологів, дослідник університету Турку Сату Койвисто.

Хоча змії не є загальною темою в неолітичному мистецтві Північної Європи, є кілька наскальних малюнків та картин, на яких зображені змії, в тому числі з відкритим ротом. Принаймні на двох доісторичних наскальних малюнках у Фінляндії зображений чоловік, що тримає вгорі криволінійний посох, що нагадує змію з Ярвенсуо.

Дослідники вважають, що артефакт міг використовуватися в якості палиці шаманом або служити декоративною статуеткою. «Однак в якості попередньої гіпотези є розумним помістити артефакт в релігійну сферу», – кажуть вчені, вказавши, що в дохристиянських віруваннях змії мали символічне значення.

Археологи також висловили думку, що артефакт міг бути своєрідним підношенням. Наазі дослідження на місці і аналіз знахідки тривають.