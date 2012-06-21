Після запровадження санкцій українські олігархи Дмитро Фірташ та Павло Фукс не можуть користуватися своїми рахунками в Україні та продавати активи.

Про це виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання про те, що саме передбачають санкції, накладені на бізнесменів Фірташа та Фукса.

«Фірташ та Фукс не можуть продавати свої активи, користуватися рахунками в Україні. Однак ми не можемо закрити українське підприємство тільки тому, що воно належить Фірташу», - повідомив Данілов.

Він розповів, що Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі в грудні 2004 року, в розпал «помаранчевих» подій. «Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося», - запевнив очільник Радбезу, додавши, що використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб.

Данілов також висловив здивування заявами Фукса про відсутність його зв'язків з Російською Федерацією.

«Фукс перебуває під санкціями нашої країни. Крапка. Якщо щось було в незаконний спосіб забране, чи то надра, чи то земля, якщо люди не сплачують податки за статки, то їх позбавлять цих речей. Не розумію, для чого він ходить по телеканалах і розповідає нісенітниці про відсутність зв’язків з Росією. Він хоче сказати, що там проти нього немає проваджень? У нас демократична країна – людина може казати, що хоче, але треба думати, що говориш. Усім би радив бути дуже обережними, коли говорять про мою дружину, про мою сім’ю», - заявив секретар РНБО.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони на засіданні 18 червня прийняла рішення запровадити санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу заявив, що Радбез продовжив санкції, запроваджені 21 червня 2018 року, щодо всіх юридичних та фізичних осіб, які були внесені до списку. Указом Президента від 21 червня 2018 року було введено в дію рішення РНБО щодо запровадження економічних та інших обмежувальних санкцій стосовно 1759 фізичних осіб та 786 юридичних осіб терміном на три роки.