Нову технологію бездротової зарядки розробила група вчених з Іспанії та США. Фахівці змогли придумати, як перетворити електромагнітні хвилі в електроенергію. Для цього створили спеціальну сульфід молібденову антена. З її допомогою можна зарядити тільки мікроскопічну техніку, наприклад, датчики, які використовують в медицині.
Для повноцінної зарядки смартфонів ця розробка поки що не годиться через низьку енергоефективність. Але вже нині існують спеціальні пристрої для бездротової зарядки мобільних телефонів. Апарат створює навколо себе електромагнітне поле, яке в телефоні перетворюється в електричний струм. Але мінусом є те, що для ефективної роботи потрібно, щоб смартфон знаходився дуже близько до пристрою. Такі індукційні зарядки вже продаються з останніми версіями телефонів від Apple, Samsung, LG та інших виробників.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»