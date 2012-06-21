Наглядова рада держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора визначила переможцем Олексія Дубревського.
Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство інфраструктури, Дубревський має 15-річний досвід роботи у сфері управління авіаінфраструктурою.
Зокрема, у різні періоди він працював у LufthansaAG, КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва", "Міжнародний аеропорт Рас-Ель-Хайма" (ОАЕ). В останні два роки обіймав посаду директора КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя".
Серед першочергових завдань нового гендиректора, згідно з повідомленням Мінінфраструктури, - поліпшення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар'єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників.
"Важливо подальше відновлення роботи аеропорту до показників періоду до пандемії. Крім того, зазначу, що ми нарешті маємо почати відповідально ставитися до розміщення реклами в аеропорту. Тут формується перше враження про нас як про країну. І ми - це не лише онлайн-казино", - наводить пресслужба слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
За словами голови наглядової ради аеропорту Володимира Жмака, серед ключових пріоритетів нового керівника - розширення карти польотів і вихід на український ринок нових авіаперевізників.
Наглядова рада аеропорту "Бориспіль" оголосила конкурсний відбір на посаду гендиректора 12 травня. Від кандидатів потрібне знання української та англійської мов, наявність вищої освіти, креативність, гнучкість, уміння управляти змінами, конфліктними ситуаціями, уміння формулювати бачення компанії тощо. Серед вимог також стаж роботи у транспортній або авіаційній галузі на великих/стратегічних підприємствах щонайменше 10 років; стаж роботи на керівних посадах в авіагалузі щонайменше п'ять років. До кінця жовтня 2020 року гендиректором ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" був Павло Рябікін, який потім очолив Державну митну службу.