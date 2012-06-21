Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус зробив щеплення від коронавірусу.
"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви", – написав Гебреєсус у своєму мікроблозі Twitter.
Директор зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якнайшвидше.
"Вакцини рятують життя. Дуже важливо якомога швидше доставити їх в усі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга", – закликав глава ВООЗ.
Назву вакцини, якою зробив щеплення, Гебреєсус не назвав.