Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив звернення з нагоди 35-річниці аварії на Чорнобильській АЕС та відзначив зусилля України, а також Білорусі та РФ з відновлення територій, які постраждали через цю техногенну катастрофу.

Його звернення було опубліковано цього понеділка на сайті ООН, а також Гутерреш висловився на своїй офіційній сторінці в Твіттері, передає Укрінформ.

«Ця річниця – привід віддати належне зусиллям урядів Білорусі, Російської Федерації та України щодо відновлення прилеглих територій, а також відзначити роботу вчених, які ретельно проаналізували дані про трагедію, що виявилося затребуваним в цілях планування на випадок надзвичайних ситуацій і знизило ризики їхнього виникнення», – зазначив Гутерреш.

Він також нагадав, що страждання людей під час аварії «не повинні бути забуті».

Генсек додав, що з 1986 року ООН допомагає людям, які проживають на прилеглих до ЧАЕС територіях. Він зазначив, зокрема, що з 2002 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, що працюють в місцях, які безпосередньо постраждали внаслідок аварії, збільшилася с 2 000 до 37 000.

«Тисячі місцевих жителів, громадських діячів і лікарів пройшли підготовку з питань можливих загроз їхньому здоров’ю та отримали уявлення про необхідність ведення здорового способу життя», – підкреслив генсек ООН.

Окрім цього глава ООН наголосив на важливості досвіду співпраці державної влади з різними громадськими інститутами щодо ліквідації наслідків аварії в умовах сьогоднішнього дня.