Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до деескалації палестино-ізраїльського конфлікту і припинення бойових дій між сторонами.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Загинуло дуже багато ні в чому не винних мирних жителів», – йдеться в зверненні. Гутерріш висловив думку, що те, що відбувається може погіршити загострення конфлікту і екстремістську діяльність у всьому регіоні.

Раніше спецпосланець ООН з близькосхідного врегулювання Тор Веннесланд підкреслив, що ситуація в регіоні близька до повномасштабної війни. «Ціна війни в Газі величезна, і її платять звичайні люди», – зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю пресслужба ізраїльської армії повідомила, що ВПС Ізраїлю і наземні підрозділи атакують сектор Газа. При цьому не уточнювалося, чи йдеться про початок наземної фази операції.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»