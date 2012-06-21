Хвиля сонячної плазми, викинута в космос 28 травня, досягне Землі у вівторок, 1 червня.

Як уточнює портал spaceweather, вчені вважають, що викид плазми є найяскравішим з усіх зафіксованих в новому 25 сонячному циклі. До нашої планети дійде лише периферія хмари плазми, попереджають фахівці. Через це мешканці приполярних широт побачать в небі справжнє «світлове шоу». Також у цей день може спостерігатися незначна геомагнітна буря.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр», що найближчим часом на Землю обрушиться магнітна буря через сильний сонячний викид. Вона може на якийсь час навіть порушити роботу супутникового зв'язку і навіть завдати шкоди електростанціям. Однак більшість жителів Землі «нічого не помітять».

Насправді ця буря виявиться не такою вже потужною. Незважаючи на кількість спалахів, сонячна активність нині низька. Експерти вважають, що потужних збурень на Сонці можна очікувати через кілька років, однак вони теж не становлять небезпеки для землян.

Фахівці нагадують, що в 70-х – 80-х роках минулого століття відбулася дійсно потужна магнітна буря, через яку сталася аварія на електромережах у Канаді. Після того випадку ризики стали переглядати, і останнім часом всі ці негативні моменти нейтралізуються.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»