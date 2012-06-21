Верховна Рада ухвалила звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США, аби вони зробили все можливе для посилення тиску на РФ і зупинення реалізації проєкту «Північний потік-2». Документ підтримали 292 народних депутати. Красномовно ігнорувала звернення у повному складі фракція «ОПЗЖ».
Парламентарії зазначають, що реалізація кремлівського проєкту остаточно розв’яже руки РФ і забезпечить підґрунтя для продовження російського військового вторгнення на схід України. Висловлено стурбованість тим, що представлена 19 травня Державним департаментом США доповідь Конгресу й запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключового учасника «Північного потоку-2» — компанії Nord Stream AG.
«Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією «Північного потоку-2» як енергетичної зброї може бути лише повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію», — цитує УНІАН текст парламентського звернення.