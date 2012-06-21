Добірку матеріалів, яка стане в пригоді під час підготовки до подорожей, підготувало Міністерство цифрової трансформації. Вона містить перелік необхідних для виїзду за кордон документів. Ідеться про інформацію щодо біометричних закордонних паспортів, обміну біометричного закордонного паспорта, заміни біометричного закордонного паспорта, міжнародних водійських прав, реєстрації транспорту для виїзду за кордон, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, довідки про несудимість, згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, дозволу для проїзду територією іноземних держав, довідка про сплату аліментів.

Як швидко їх можна отримати та куди звертатися, підкаже Гід із державних послуг, повідомляє пресслужба Мінцифри.

А невдовзі українці зможуть користуватися COVID-сертифікатами в додатку «Дія». Вони підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від цієї хвороби. Зараз проводять бета-тестування СOVID-сертифікатів. Це необхідно, щоб усунути всі недоліки в процесі роботи.