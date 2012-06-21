У зоопарку бельгійського міста Антверпена цими вихідними здохла 38-річна шимпанзе Мааїке. Місцевим зоозахисникам та пресі вона була відома як «Гидке каченя мавпячого світу».

Мааїке потрапила до Бельгії разом з іншим шимпанзе, перебуваючи на межі життя і смерті, за драматичних обставин. Двох приматів завезли у країну незаконно. Вони були подарунком диктатора тогочасного Заїру, країни, яка нині називається Демократична Республіка Конго. Кому було призначено цей екзотичний подарунок від правителя колишньої бельгійської колонії, преса не повідомляє.

Супутник Мааїке здох відразу після прибуття до Бельгії, а сама Мааїке довго і важко хворіла. Спроба зоозахисників зібрати кошти, щоб доправити її назад в Африку у спеціальний притулок для мавп, зазнала невдачі. І 1998 року вона потрапила в зоопарк Антверпена. Але через півтора року колишній працівник звіринця розповів виданню Gazet van Antwerpen, що Мааїке тримають в одиночному закритому вольєрі і не показують відвідувачам. Причиною такого ув’язнення стало те, що її вважали занадто потворною через захворювання шкіри і погану шерсть. Вона не спілкувалася з іншими шимпанзе і майже не бувала на свіжому повітрі.

Після цієї публікації спалахнув скандал. Мааїке повернули у загальний вольєр. Але через те, що вона тривалий час не спілкувалася з іншими шимпанзе, вони її не приймали до себе у зграю. Її штурхали, били, смикали за шерсть — одне слово, вона пережила все те, що й Гидке каченя з відомої казки Андерсена. До того ж Мааїке була дуже слабкою фізично після пережитих стресу і хвороби, тому не могла себе захистити. У зоопарку навіть думали, щоб приспати її, аби припинити страждання.

Проте коли ця історія набула розголосу, один бельгійський дерматолог зв’язався з головним ветеринаром зоопарку, і вони разом розробили лікування для Мааїке. Ліки допомогли їй, стан шкіри та якість життя поліпшилися. І вона перетворилася на улюбленицю відвідувачів.

Новина про її смерть засмутила жителів Антверпена.

«Якщо ти не найкрасивіший, це не означає, що ти не можеш бути наймилішим. Ми сумуватимемо за тобою, Мааїке», — написав один з читачів під новиною про смерть шимпанзе на сторінці зоопарку Антверпена у Facebook.