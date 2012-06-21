У Львові відзначили 130-річчя із дня народження другого сина Івана Франка Тараса. Знаємо його як письменника, науковця, ентузіаста розвитку спорту на Галичині, живописця, журналіста. Він був гідним сином славного батька. А ще надзвичайно подібним до нього, успадкував блискучий інтелект, шляхетність, гумористичну вдачу. За незалежність України боровся на початку ХХ століття у складі Другого корпусу Української Галицької Армії. Про це вкотре нагадали під час урочистих заходів, які відбулися в рідній Тарасовій оселі (тепер це національний літературно-меморіальний музей Івана Франка).
Конференція, виставка і вечір спогадів визначили ювілейні святкування. Приїхали гості не лише з різних областей України, а й з-за кордону. Під час пленарного й секційних засідань конференції звучали доповіді, які розкривали його науковий і творчий потенціал.
Про постать батька очима сина розповів професор-франкознавець Михайло Гнатюк. Доцент Львівського національного університету ім. І. Франка Наталя Тихолоз зосередила увагу на творчості Тараса Франка, а доцент Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського Андрій Сова розказав про його внесок у «тіловиховання».
Працівники Дому Франка організували театралізовану екскурсію «Франчата про тата». Роль доньки Івана Франка Ганни виконала науковий співробітник музею Христина Рикмас, а сина Петра — заступник директора музею Михайло Кобрин.
Слухаючи спогади молодших Франкових дітей, присутні перенеслися на століття назад — у часи Західно-Української Народної Республіки, борні за незалежність України.
Особисті речі, фото- й документальні матеріали, художні роботи Тараса Франка представили на виставці «Колесо історії». За горнятком чаю і смачним пирогом звучали спомини про видатну цікаву людину.