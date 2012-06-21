Цими вихідними прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно взяв шлюб зі своєю цивільною дружиною Керрі Сімондс під час таємної церемонії, що відбулася у Вестмінстерському абатстві, повідомляє BBC. Речник Даунінг-стріт заявив, що вінчання глави британського уряду та його нареченої було невеликою церемонією і що наступного літа пара планує відсвяткувати його разом із родиною та друзями.

Як повідомляють ЗМІ, на весільну церемонію запросили 30 осіб — саме таку кількість гостей дозволено для подібних заходів згідно з нормами обмежень, затверджених у Великій Британії. До підготовки вінчання залучили невелику групу церковних служителів. Жодних деталей про те, кого з членів уряду запросили на церемонію, ЗМІ не повідомляють. Однак дехто із запрошених гостей поширив фото, на яких видно, що під час вінчання нова місіс Джонсон була в білому платті, яке спеціально для цієї нагоди створив грецький дизайнер Крістос Костареллос, який навчався у Лондонському коледжі моди. За словами дизайнера, на створення весільної сукні його надихнув дух античної грецької філософії.

Керрі Сімондс до того, як стати місіс Джонсон, працювала у пресслужбі партії консерваторів, а потім у виборчому штабі Бориса Джонсона, який на той час балотувався на другий термін мера Лондона. Згодом її призначили очільницею служби комунікації партії консерваторів. Після цього вона працювала у відділах зв’язків з громадськістю кількох природоохоронних організацій.

Борис Джонсон був одружений двічі. Британські масмедіа почали писати про його романтичні стосунки з Керрі Сімондс на початку 2019 року. А в лютому 2020 року пара повідомила про заручини й вагітність Керрі. Їхній син Вілфред з’явився на світ торік у квітні. За останні 200 років Борис Джонсон став першим прем’єр-міністром, який одружився, перебуваючи на цій посаді.