Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань, затверджено Стратегію розвитку кібербезпеки та погоджено створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex.

Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих злодіїв у законі, 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які сьогодні перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами.

«До всіх цих осіб застосовані: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення. Одним словом: тим, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, – нема чого тут затримуватися», – зазначив Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Також було продовжено дію санкцій щодо певної кількості громадян Росії та України й російських компаній, термін яких спливає у травні.

Крім того, на засіданні РНБО обговорювалося питання санкцій, запроваджених західними партнерами стосовно українських громадян. Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Україна звернулася до США з офіційним запитом щодо кожного громадянина України – коли, на підставі чого були запроваджені санкції – з тим, щоб відповідно відреагувати стосовно цих осіб на території України.

«На сьогодні достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких США запровадили санкції. Такі ж запити стосовно цих людей будуть спрямовані й до європейських партнерів», – повідомив Олексій Данілов.

Крім того, за рішенням РНБО буде проведений аудит державних земель і будівель у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, які за часів попередньої влади були надані в користування стороннім людям за символічну плату. Йдеться про 365 гектарів заповідної державної землі та понад 100 державних будівель і дач (71 будинок у Конча-Заспі та 32 у Пущі-Водиці).

«Сьогодні мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, з метою забезпечення інформаційної безпеки РНБО ухвалила рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7, яка до кінця 2021 року має покривати не менш ніж 95% території України, включно з прикордонними регіонами.

МХ-7 транслюватиме від 10 до 12 каналів. Передусім ідеться про державні телекомпанії та Суспільне мовлення. Всі комерційні канали будуть допущені до трансляції за результатами конкурсу, який проводитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Оператором мультиплексу визначений Концерн РРТ, що входить до сфери управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Проект буде реалізовано шляхом отримання кредиту під державні гарантії в обсязі 490 млн грн у межах програми забезпечення національної безпеки і оборони.

Також сьогодні на засіданні РНБО ухвалила Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років.

«Якість та актуальність цього документа були на найвищому рівні. Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити, щоб наша країна стала у напрямку кіберзахисту передовою країною у світі, – все це відзначено у Стратегії», – сказав віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, була затверджена Стратегія людського розвитку. Також розглядалися питання про першочергові заходи щодо гарантування біологічної безпеки, біологічного захисту, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя.

РНБО розглянула пропозиції до бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, також були призначені три представники від РНБО в комісію з вибору директора Бюро економічної безпеки України.