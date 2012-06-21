Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок (Stephanus Abraham Blok) разом із віце-прем'єром - міністром закордонних справ Бельгії Софі Вілмс (Sophie Wilmès) та міністром закордонних справ Люксембургу Жаном Ассельборном (Jean Asselborn) відвідають Україну 6 і 7 травня.

"Мета візиту полягає у підтримці трьома країнами суверенітету й територіальної цілісності України. Крім того, країни обговорять продовження реформ в Україні", – повідомляється на сторінці посольства Нідерландів в Україні у Facebook.

У посольстві зазначили, що на четвер, 6 травня, заплановано візит міністрів на лінію зіткнення на сході України та зустріч із громадянським суспільством.

У п'ятницю, 7 травня, як очікується, відбудуться зустрічі глав МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу з членами українського уряду, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.