У рамках нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою глави урядів країн Асоційованого Тріо підписали спільне звернення на адресу Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. Прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської Комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи «Східного партнерства» за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан. Такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів допоміг би уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

Країни Асоційованого Тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи.