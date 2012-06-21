Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про корінні народи».

Закон повернуто з його підписом 8 липня, йдеться на сайті парламенту, передає Радіо Свобода.

Надалі документ повинен підписати президент Володимир Зеленський. Закон набуде чинності в день офіційного опублікування – це станеться після підпису голови держави.

Верховна Рада ухвалила закон «Про корінні народи» 1 липня 2021 року.

Документом корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Законом також визначено правовий статус представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів України.