Google і Microsoft пообіцяли підтримати Індію, яка потерпає від нищівної хвилі коронавірусу. Щодня у країні фіксують понад 300 тисяч нових хворих, лікарні переповнено, в них не вистачає ліків і кисню, тому вони вже не приймають пацієнтів.

Керівник Google і материнської компанії Alphabet Сундар Пічаї заявив, що вражений цими новинами. Він пообіцяв, що компанія надасть 18 мільйонів доларів для допомоги Індії в боротьбі з пандемією. А керівник Microsoft Сатья Наделла сказав, що останні події в Індії розбивають його серце, тому він подбає, щоб розв’язати у країні проблеми з браком кисню. Обидва очільники цих світових технологічних компаній-гігантів народилися в Індії.

Віцепрезидент Google India Санджая Гупти заявив, що хоче допомогти індійським родинам і громадам отримати інформацію про допомогу технологічних служб Google, таких як Карти Google для пошуку центрів тестування й вакцинації, надати фінансові виплати для родин, які найбільше потерпають в умовах пандемії. Компанія закупить ліки, захисні засоби, кисень, тести для тих лікарень, які цього найбільше потребують.