Незабаром на ринку спортивного взуття може з'явитися новинка – кросівки, здатні відстежувати вагу їх власника. Розробку новинки впроваджує материнська компанія корпорації Google - Alphabet.
Компанія знаходиться на стадії пошуку партнерів для спільної розробки взуття, яка буде оснащене функцією моніторингу ваги користувача, а також враховуватиме його фізичну активність. Проект назвали Google Shoes. Прототипи подібних кросівок неодноразово демонструвала фірма на приватних зустрічах з метою залучення інвесторів та партнерів. Взуття має датчики, які здатні відслідковувати масу тіла власника. Роботу кросівок синхронізували зі смартфоном за допомогою спеціального додатку, в якому відображатимуться дані про масу тіла користувача. У разі виникнення загрози здоров'ю власника на гаджет приходитиме спеціальне сповіщення. Головною метою розробників взуття є запобігання ожирінню користувачів.
Куратором проекту є організація Verily Life Sciences.
За словами розробників, Google Shoes може стати корисним аксесуаром для літніх людей, у разі їх падіння родичі отримуватимуть повідомлення від взуття про неприємну пригоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»