Компанія Google відкриває свій перший роздрібний магазин у Нью-Йорку, повідомляє The Verge.

У магазині продаватимуть власні продукти компанії, зокрема телефони Pixel, гаджети Nest для розумного будинку і фітнес-трекери Fitbit. Крім того, будуть представлені аксесуари від сторонніх виробників, а також фірмовий одяг Google – головні убори та футболки.

Google характеризує магазин в Нью-Йорку як «перший», однак не розкриває, коли і де можуть бути відкриті інші точки. У бутіку буде надаватися послуга ремонту телефонів Pixel і підтримки апаратного забезпечення інших продуктів компанії. Крім того, користувачі зможуть звернутися в магазин з питань підтримки програмного забезпечення пристроїв, проте для корпоративних клієнтів цей варіант буде недоступний.

Магазин відкриється сьогодні, 17 червня.

У березні поточного року Google продемонструвала раніше невідомі функції Android 12, а також представила оновлення Wear OS і вбудованого в Google-аккаунт менеджера паролів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»