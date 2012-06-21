Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Святогірську на Донеччині приступають до капітального ремонту та термомодернізації корпусів комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний госпіталь для ветеранів війни». Цей заклад працює на Донеччині вже понад 20 років і залишається тут єдиною установою, що надає кваліфіковані послуги з реабілітації учасникам і ветеранам війни. Передбачено, що всього на відповідні роботи виділять близько 32 мільйонів гривень, які використають для заміни вікон та дверей, ремонту покрівлі, балконів, частин неврологічного, терапевтичного та кардіологічного відділень, клубу-їдальні, лікувально-діагностичного та адміністративно-приймального корпусів, встановлення сучасного громовідводу тощо.
До роботи приступають фахівці будівельної фірми із Слов’янська «Синергія-БТ», які свого часу непогано впоралися з будівництвом будівлі відділення фізичної та реабілітаційної медицини обласного госпіталю для ветеранів, а тепер мають завершити капітальний ремонт згаданих об’єктів до настання холодів – вже у серпні.