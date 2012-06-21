Фермера з Нової Зеландії засудили за жорстоке поводження з вівцями до дев’яти місяців домашнього арешту й 150 годин громадських робіт згідно із законом про захист тварин. У суді було доведено, що через його недбальство й недостатній догляд довелося усипити 226 овець. Фермер погано їх годував і не лікував. Окрім перебування під домашнім арештом, йому також заборонили мати свійських тварин протягом чотирьох років. Підсудний Беван Скотт Тейт визнав свою провину, хоч адвокат заявив у суді, що його підзахисний страждав на депресію, тому й не міг належно піклуватися про овець.

Ферма Бевана Скотта Тейта розташовується на півдні країни. Уперше вона потрапила в поле зору влади у 2019 році, коли інспектори виявили там кілька мертвих овець. Решта тварин мала виснажений вигляд і потерпала від укусів мух та ґедзів, вовна на вівцях звалялася, бо її не стригли протягом тривалого часу. Інспектори наказали фермеру виправити ситуацію. Але наступні перевірки засвідчили, що стан справ лише погіршився. Внаслідок цього ветеринарам довелося усипити згадану вище кількість овець. Решту тварин перевезли на інші ферми. Представник з питань захисту тварин міністерства легкої промисловості Нової Зеландії Грей Гаррісон сказав журналістам, що подібні випадки у країні трапляються нечасто. «Більшість фермерів поводиться зі своїми тваринами належно, а недбальство Бевана Тейта щодо своїх підопічних було одним із найгірших, які нам доводилося бачити протягом доволі тривалого часу», — цитує ВВС слова чиновника.

Тваринництво — важлива галузь економіки Нової Зеландії. У країні налічується близько 26 мільйонів овець у співвідношенні до п’яти мільйонів населення.