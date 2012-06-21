Фонд державного майна (ФДМУ) передав Гостинний двір у Києві в управління Міністерства культури та інформаційної політики.
Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
"Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостинний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам'ятки національного значення", - написав Ткаченко.
Міністр зазначив, що, відповідно до рішення комісії, передача Гостинного двору в управління Мінкульту відбудеться 29 червня.
Олександр Ткаченко додав, що після завершення передачі розпочнеться розробка проєктно-кошторисної документації та перші протиаварійніі роботи для збереження історичної будівлі.