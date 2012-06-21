Цього тижня у Гренландії відбулися позачергові вибори, які можуть мати серйозні наслідки для міжнародних інтересів в Арктиці. Величезна територія острова — 2176 тисяч квадратних кілометрів, належить Данії. Проте це автономія. Гренландія лежить між Північною Америкою та Європою, а її населення становить 56 тисяч осіб. Економіка автономії спирається переважно на рибальство та субсидії від данського уряду.

Увага світу зосереджена на майбутньому суперечливого гірничопромислового проєкту, який планують реалізувати на півдні Гренландії. Там є поклади рідкісноземельних елементів. Компанія, якій належить ділянка, заявляє, що шахта має потенціал стати найважливішим світовим виробником рідкісноземельних елементів, які використовують для виготовлення електроніки та зброї.

Провладна партія Гренландії підтримує розроблення родовища, аргументуючи тим, що це створить сотні робочих місць і дасть сотні мільйонів доларів. А опозиційна партія виступає проти, побоюючись, що добування покладів призведе до радіоактивного забруднення територій.

США, Австралія, Канада, Велика Британія та Нова Зеландія дуже зацікавлені у добуванні корисних копалин Гренландії. Аналітики вважають, що розвиток цього економічного напряму дасть змогу цим країнам зменшити їхню залежність від Китаю в постачанні ключових корисних копалин. Однак корисні копалини — це не єдиний важливий аспект Гренландії.

Острів перебуває в епіцентрі глобального потепління. Торік науковці повідомили, що Гренландія втратила рекордні площі льодовиків. А це має неабиякі наслідки для низько розташованих прибережних регіонів. Саме зменшення територій, вкритих льодом, збільшило можливості видобутку корисних копалин і полегшило навігацію у водах Арктики, що може істотно скоротити час доставлення вантажів.

Ці мінливі реалії Гренландії поновили давню територіальну суперечку між Данією, Росією та Канадою про належність великого підводного гірського масиву в Північному Льодовитому океані, який проходить поблизу Північного полюса, відомого як Хребет Ломоносова. На цьому тлі Росія збільшує свою економічну та військову присутність в Арктиці, де вона має довгу берегову лінію. Це дуже непокоїть уряди західних країн. Саме цими чинниками пояснюється те, що за виборами у Гренландії уважно стежать у впливових столицях світу.