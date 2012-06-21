Про проблему для української території Луганщини, яка виникла через бойові дії та затоплення шахт Первомайсько-Стаханівського регіону, «Урядовий кур’єр» писав неодноразово, зокрема 2 березня 2017 року, 7 травня 2018 року та 23 січня 2019-го. Саме через це існує загроза техногенної аварії внаслідок підтоплення вугільних підприємств шахтними водами копалень «Первомайська» та «Голубівська». Вони вже не працюють, але мають гідравлічний зв’язок із діючими шахтами державного підприємства «Золоте», «Карбоніт» та «Гірська». А це може призвести до їхнього затоплення, навіть більше — шахтні води можуть вийти на поверхню в заплаві річок Лугань та Комишуваха, що спричинить загрозу підтоплення міст Голубівка (Кіровськ), Первомайськ, Золоте, Гірське, селища Карбоніт. Тобто це загрожує екологічною катастрофою всьому краю.
Щоб такого не сталося, гірники розробили проект гідрозахисту і поступово його впроваджують. Гроші на нього надано з резервного фонду Кабінету Міністрів обсягом 131 мільйон 188 тисяч гривень. Але за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості, на кінець 2018 року використано 82 мільйони 394 тисячі гривень. Решту повернено до державного бюджету.
Обласна влада вже другий рік протидіє підтопленню цих шахт. І днями в Луганській ОДА відбулося перше засідання комісії з питань обстеження виконаних робіт за проектом «Здійснення невідкладних заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру y зв’язку із затопленням шахт Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області ВП «Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля».
За інформацією фахівців, у зв’язку з реорганізацією вугледобувних підприємств ДП «Первомайськвугілля» було приєднано до ДП «Національна вугільна компанія». До завершення цього процесу статус підприємства і його відокремлених підрозділів не визначено. Але роботи із побудови водовідливу припиняти не можна. І нарешті знайдено механізм надання грошей на шахтний водовідлив.
«З огляду на невідкладність завершення реалізації проекту вирішено, що отримувачем відповідних коштів з резервного фонду держбюджету у 2019 році, які раніше було повернено, буде Луганська облдержадміністрація. Кінцевим бенефіціаром — ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям», — повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
Тож робоча група розглянула основні й додаткові заходи щодо завершення реалізації проекту і запобігання надзвичайній ситуації на шахті в Золотому.
для «Урядового кур’єра»