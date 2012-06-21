Другу частину безпековоі допомоги Украіні від США на суму 150 мільйонів доларів буде спрямовано на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

«Цей пакет допомоги спрямовано на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби. Ідеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби й евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для вдосконалення безпеки частин Повітряних сил», — прокоментував міністр оборони Андрій Таран. Він відзначив важливість виконання Україною заходів оборонноі реформи, посилення демократичного цивільного контролю над Зброиними силами в межах «Ініціативи безпекової допомоги Україні», повідомляє пресслужба Міноборони.

Протягом 2014—2021 років Украіна отримала від уряду США оборонну допомогу маиже на 2,5 мільярда доларів.