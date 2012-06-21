Люди дедалі частіше використовують лайку в повсякденному житті. Такого висновку дійшли експерти Британської ради з класифікації фільмів (BBFC). Ця організація дає вікові оцінки фільмам і вважає, що майже третина жителів Великої Британії стала частіше використовувати лайливі слова, ніж це було п’ять років тому. Дослідження, проведене BBFC, засвідчило, що батьки не хотіли б, аби вікові обмеження у фільмах та на DVD було послаблено, попри наявність у них нецензурної лайки. Бо батьки прагнуть захищати дітей від непристойних слів якомога довше.

У звіті про нецензурну лайку, який ґрунтується на опитуванні тисячі людей, ідеться, що приблизно шість із десяти сприймають дуже грубу лайку як частину повсякденного життя. Третина опитаних визнала, що почали більше матюкатися, ніж п’ять років тому, проте респонденти 18—34 років лаялися частіше і не сприймали це як щось непристойне.

Серед людей похилого віку нецензурні вислови досі залишаються табу: 75% осіб, старших 65 років, заявили, що не використовують грубу лайку публічно. Батьки намагаються уникати непристойних слів у присутності дітей. Близько двох третин батьків визнали, що можуть матюкнутися у колі друзів, але стримуються, якщо неподалік перебувають їхні неповнолітні діти.