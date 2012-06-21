Внутрішні авіаперевезення — болюче питання майже для всіх українських авіакомпаній, адже вартість квитків на рейси низька й окупність маршруту довга. Попри це, за словами генерального директора міжнародного аеропорту «Харків» Володимира Васильченка, цього року підприємство планує перевезти 1,2 мільйона пасажирів.
«Це становить 25% збільшення пасажиропотоку, але серед цієї кількості збільшення внутрішніх рейсів неістотне, — зазначив Володимир Васильченко. — Разом з перевізником SkyUp Airlines, який обрав наш аеропорт як базу, ми відкриваємо цього року напрямок на Одесу. Це стане першим українським маршрутом після 2014-го. Наступний у планах Львів».
Міжнародний аеропорт «Харків» — один з найбільших в Україні за пасажиропотоком, що становить 962 500 осіб, але тільки 55 тисяч користуються внутрішніми рейсами.
«Це люди, що літають з Харкова до Києва, — 6% кількості пасажирів. Усі інші літають за кордон, — зазначив Володимир Васильченко. — Найчастіше це туристські напрямки та Європейський Союз».
На думку гендиректора харківського аеропорту, розв’язанням цієї проблеми могло стати введення для авіакомпаній знижок, зокрема на переліт над територіями. Саме це питання і стало головним під час наради в Харківській облдержадміністрації, присвяченій розширенню мереж повітряних маршрутів міжнародного аеропорту «Харків».
Перший заступник голови ХОДА Марк Беккер зазначив, що основне завдання розвитку авіасполучення — збільшення рейсів та напрямків не лише до країн Європейського Союзу, а й у межах України. Гендиректор аеропорту звернувся із проханням до голови ХОДА Юлії Світличної посприяти у вирішенні питання введення знижок для авіакомпаній, які здійснюватимуть внутрішні авіаперевезення.
«На часі звернутися до Міністерства інфраструктури України та Державної авіаційної служби й спільними зусиллями розробити такий механізм і сприяти відкриттю внутрішніх маршрутів», — сказав Володимир Васильченко і подякував ХОДА за розуміння і підтримку амбітних планів аеропорту.