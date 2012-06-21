Вчені зі Швейцарії висунули неймовірне припущення, що храм стародавніх хеттів, який знаходиться на території сучасної Туреччини, це уособлення космогонічних міфів хетського народу. В храмі є карта нічного неба і календар. Оригінальні припущення разом з серією доказів опубліковані у виданні Journal of Skyscape Archeology.

Стародавній храм під відкритим небом під назвою Язиликая був зведений приблизно 3200 років тому. Це два приміщення, вирізані у скелях, без даху, але з рельєфними малюнками на стінах. Храм вважається одним із найбільш значущих пам'яток періоду Хетської імперії. Хетти панували на території нинішньої Туреччини в період між XVII і XI століттями до нашої ери. Потім їх імперія була зруйнована і безслідно зникла з невстановлених досі причин.

Хетський храм активно використовували протягом кількох століть, і навіть перебудовували. Призначення його для археологів залишалося загадкою, поки два роки тому швейцарські вчені Еберхард Зангер і Рита Готч не висунули сміливе припущення, що храм Язиликая – це втілення уявлень древніх хеттів про створення світу, будова Всесвіту. А також календар і карта космосу. Теорія була зустрінута науковим товариством з великою часткою скепсису.

З одного боку, подібні ідеї зустрічалися перш за все у народів Месопотамії і Стародавнього Єгипту. З іншого боку, саме месопотамська культура справила великий вплив на розвиток хеттів, що можна побачити в багатьох артефактах. Довести або спростувати висунуту гіпотезу наукового світу ще належить.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»