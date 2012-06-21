Космічний телескоп «Hubble» отримав знімок вражаючої планетарної туманності NGC 2022, розташованої на відстані 8 тисяч світлових років від Землі в напрямку сузір'я Оріона, який показує, як у майбутньому, можливо, виглядатиме Сонячна система.
«У центрі цієї величезної космічної кулі з газу розташовується старіюча зірка, яка утримувала свої зовнішні шари протягом мільярдів років, перш ніж скинути їх у простір», – повідомляється в прес-релізі на сайті космічного телескопа.
Масивні зірки живуть мало і вмирають молодими, спалахуючи надновими зірками всього через кілька мільйонів років після свого народження. Однак переважна більшість світил у Всесвіті, включаючи наше Сонце, не мають достатньої маси для створення такого космічного феєрверку, і вони, пройшовши шлях у мільярди років, переходять в короткочасну, але вражаючу фазу планетарної туманності.
Це явище відбувається, коли в ядрі зірки залишається лише невелика кількість незгорілого водню, а радіаційний тиск витісняє більшу частину речовини з її зовнішніх оболонок. Тліюче гаряче «серце» зірки ще деякий час підсвічує матерію, поки вона не розсіється, створюючи прекрасне видовище і забезпечуючи видиму і цінну інформацію про процес втрати маси колишнім світилом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»