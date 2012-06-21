Компанія Hyundai опублікувала два тизерних зображення спортивної версії седана Elantra нового покоління, розробленого N-підрозділом південнокорейської марки. Ця модифікація стане найпотужнішою і найшвидшою версією моделі за її 30-річну історію. На тізері новинку показано без камуфляжу.

«Заряджена» четиридверка отримає два великих патрубки вихлопної системи, які будуть рознесені по різних боках. Також автомобіль оснастять спойлером і світлодіодною смугою, що з'єднує ліхтарі. Крім цього, Elantra N укомплектують новими колісними дисками, «взутими» в шини Michelin Pilot Sport 4S, червоні гальмівні супорти і агресивні бампери.

Технічні характеристики новинки поки тримаються в секреті. За неофіційними даними, машину укомплектують 2,0-літровим бензиновим двигуном. Потужність агрегату складе 280 кінських сил. Двигун працюватиме з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням, яку запозичить у Veloster N. Також клієнтам запропонують шестиступінчасту «механіку».

Точна дата прем'єри автомобіля не розголошується. Корейці лише заявили, що дебют моделі очікується «найближчим часом».

Раніше Hyundai вже представив спортивну версію седана під назвою N Line. Однак саме Elantra N стане флагманською версією моделі після свого дебюту. Спортивний Hyundai Elantra N Line оснастили 1,6-літровим двигуном, що розвиває 204 к.с. і 264 Н м крутного моменту. Двигун працює разом з семиступінчастою роботизованою коробкою передач або шестиступінчастою «механікою».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»