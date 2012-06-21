Ці слова Тараса Шевченка згадували учасники науково-практичного круглого столу «Сучасна українська школа в контексті ідей Олександра Захаренка», який відбувся в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету. Захід, присвячений 82-й річниці з дня народження видатного педагога, зібрав освітян і громадськість області. Усім його учасникам презентували перший том «Вибраних педагогічних творів в трьох томах» Олександра Захаренка, видання якого профінансував фонд Черкаського міського голови. Учасники та гості поклали квіти до пам’ятного знака, встановленого на честь педагога на стіні університету.
— Останнім часом ми захопилися досвідом інших країн — Європи, Америки, Японії й почали забувати наших класиків, у яких навчалися і навчаються в усіх країнах. А це неправильно, — зауважив директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофій Десятов. — Вивчаючи цей досвід, у жодному разі не можна забувати наших надбань, одне з яких — досягнення педагога з Черкащини Олександра Захаренка.
Про важливість упровадження ідей Олександра Антоновича говорили всі учасники заходу. Однак чи не найяскравішими були слова сина педагога доцента кафедри педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Сергія Захаренка, що лише небагатьом вдається піднятися до філософського розуміння педагогіки. До таких людей належить і його батько Олександр Антонович. У педагогічній діяльності він висував нові оригінальні ідеї, теоретично обґрунтовував їх і реалізовував. Про важливу теоретичну складову яскравої спадщини педагога яскраво свідчить і презентована книжка.