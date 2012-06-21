Посольство Польщі відбирає компанію для оформлення документів на візи для робітників із України. Тендер оголосили ще у грудні. На нього подалися п’ять учасників. Як бачимо, конкуренція досить висока, адже йдеться про гарантоване замовлення на три роки на суму до 38 мільйонів євро.

Попередні результати стали відомі 11 червня. Міжнародна група компаній FVS Global, що надавала ці послуги понад 10 років, програла у фіналі консорціуму в складі французької групи Teleperformance (TLS), польської Personnel Service та Viza Staff із Дніпра. Кінцева ціна 33,6 мільйона євро. Найнижча пропозиція становила 20,7 мільйона євро, проте цю компанію відхилили за формальними ознаками.

Проте, за даними польських ЗМІ, аутсайдери оскаржили результати тендеру у Польщі та чекають на розгляд своєї заяви. Головне питання полягає у можливому конфлікті інтересів у переможця, куди входять як візові оператори, так і компанії із працевлаштування. Це те саме, якби газ вам продавав той, хто має монополію на його транспортування.

«Всі документи, що подаватимуться до візових центрів на отримання робочої або будь-якої іншої візи, потрапляють в базу даних компанії з видачі віз, яка, з іншого боку, є і великим оператором, що оформлює українців у Польщі на певний час до себе, а потім відправляє їх на роботу на виробничі підприємства. Така система загальноприйнята, тому що роботодавці не хочуть зв'язуватися з оформленням на роботу співробітників на три місяці», – пояснює експерт ринку працевлаштування Микола Александров. За соціологічними даними, 50% українців у Польщі працюють саме квартал, а ще 25% – по півроку.

«Відтепер особисті дані всіх українців, які працюють за трудовими візами в Польщі, автоматично потрапляють рекрутеру. Якщо брати дані 2020 року, то це більше 500 тисяч осіб, які отримали робочі візи в Польщу. Існує велика ймовірність, що українцям, які звертаються за дозволами на в’їзд, пропонуватимуть працювати в Польщі через окремі визначені фірми», – додав фахівець.

Учасники консорціуму-переможця отримують велику конкурентну перевагу, адже зможуть контактувати з українськими трудовими мігрантами, як через рекламу у візових центрах, так і користуючись номерами їхніх мобільних телефонів.

«У Польщі активно діє близько 1500 компаній з лізингу персоналу, і всі вони мріяли б про таку базу даних українських робітників, яку можуть отримати окремі фірми з консорціуму. Можна не сумніватися, що у разі підтвердження підсумків тендеру посольства Польщі, за 2-3 роки ми матимемо монополіста на ринку, що отримує переваги за сприяння сусідньої держави. А значить, українці платитимуть більше та можуть отримати гірші умови для працевлаштування», – підсумував Микола Александров.

Віталій АРТЕМЕНКО

для «Урядового кур'єра»

