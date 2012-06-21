Британець купив дітям іграшку на час самоізоляції, але сам закохався в машину і вирішив переробити її під себе. У підсумку він переобладнав електрокар як справжню машину і навіть отримав документи, щоб виїжджати на дороги

Британець на ім'я Джеймс Скуддер переобладнав дитячий електричний автомобіль і виїхав на ньому на дороги. Відео під назвою «Життя з дитячою машинкою, яка може легально їздити по дорогах» з'явилося на YouTube-каналі проєкту Car Throttle.

Скуддер каже, що зайнявся переробкою машини від нудьги. Він купив іграшковий RiiRoo Super Sport XL своїм дітям, щоб їм було чим зайнятися на самоізоляції, але в підсумку сам закохався в машину і задумався про те, щоб переробити її під себе.

В результаті автомобіль може вміщати двох дорослих людей ростом до 170 см. Спочатку на іграшці стояв 24-вольтовий двигун, але Скуддер замінив його на 48-вольтовий і додав ще один акумулятор.

У машині є поворотники, вогні, клаксон, крісла і навіть ремені безпеки – все, щоб можна було виїжджати на дороги. У машини навіть є держномери.

Чоловік стверджує, що на цьому автомобілі абсолютно законно можна їздити по дорогах загального користування у Великобританії –він отримав всі документи для цього.

Електрокар може розганятися до 35 км / год і без підзарядки їде до 6,4 км.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»