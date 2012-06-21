Супутниковий оператор Starlink, що входить у компанію SpaceX Ілона Маска, розробляє новий продукт для забезпечення швидкісного інтернету на борту літаків. Про це розповів віце-президент компанії і глава комерційного підрозділу Джонатан Хофеллер.

За його словами, команда Starlink веде переговори з авіакомпаніями щодо надання Wi-Fi на їх повітряних суднах. «Наразі ми вже провели кілька демонстрацій і сподіваємося, що цей продукт буде доопрацьовано для використання в літаках у найближчому майбутньому», – повідомив Хофеллер.

Перехід супутникової системи з сільських будинків на авіалінії – очікуваний крок для космічної компанії Ілона Маска, так як вона прагне відкрити комерційну широкосмугову мережу в кінці цього року, передає The Verge. Відзначається, що компанія змінить конструкцію антен і супутників, щоб використовувати їх для авіаційного зв'язку. Крім того, наступне покоління продуктів Starlink матиме спеціальну межу супутників зв'язку. Вона, за словами Хофеллера, необхідна для того, щоб забезпечувати зв'язок з літаками, літаючими над віддаленими частинами океану, далеко від наземних станцій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»