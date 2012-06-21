Американська компанія SpaceX, що належить засновнику компанії Tesla Ілону Маску, вперше з дозволу Пентагону відправить 17 червня супутник на ракеті Falcon 9, яка вже була в космосі. Про це повідомляє CNBC.

Відзначається, що Центр космічних і ракетних систем заощадить на такому польоті майже 64 мільйони доларів. Загальна вартість п'яти контрактів з SpaceX на запуски супутників GPS III склала майже 470 мільйонів доларів.

Для запуску буде використана ракета, яка вже була в космічному польоті в листопаді 2020 року.

Заступник директора Центру космічних і ракетних систем Космічних сил США Уолтер Лодердейл заявив, що представники Пентагону уважно вивчили процес відновлення ракети і впевнені, що вона «готова до свого наступного польоту».

За його словами, в центрі працюють над вирішенням багаторазових запусків ракет протягом останніх п'яти років, за цей час було розглянуто понад 440 змін в ракеті-носії і виконано понад 380 перевірочних кроків перед запуском.

«В цілому наш дисциплінований підхід є частиною безкомпромісної відданості успіху місії», – сказав заступник директора центру.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»