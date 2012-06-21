Під час експертного обговорення поточного стану інвестиційного клімату Європейська Бізнес Асоціація презентувала підсумки недавнього дослідження. Вони засвідчили, що з початку року індекс інвестиційної привабливості України зріс із 2,4 до 2,84 бала. Дослідження продемонструвало істотне поліпшення настроїв топменеджерів компаній, які входять до асоціації.

Як відомо, індекс інвестиційної привабливості розраховують як середнє арифметичне оцінок п’яти аспектів інвестиційного клімату. Респонденти відповідають на запитання, обираючи одну із запропонованих відповідей, які піддаються аналізу, використовуючи п’ятибальну систему.

«Європейська Бізнес Асоціація проводить аналіз інвестиційних настроїв в Україні з 2008 року. Мінекономіки зацікавлене в такому дослідженні, оскільки питання поліпшення інвестиційної привабливості України та розвиток інституційних механізмів захисту прав інвесторів — серед ключових пріоритетів уряду», —— зазначив перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.

За повідомленням відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки, перший заступник міністра наголосив на важливості запровадження механізму державної підтримки та супроводження інвесторів відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні». Його реалізація сприятиме активізації інвестиційної діяльності, зростанню конкурентоспроможності української економіки на міжнародному ринку. У Мінекономіки вже розробили майже всю підзаконну нормативно-правову базу для його практичного запровадження.

Міністерство продовжує роботу з реалізації Закону «Про індустріальні парки». Нині разом із профільним парламентським комітетом готують комплексні зміни законодавства, спрямовані на створення додаткових стимулів для резидентів та керуючих компаній індустріальних парків.

«Питання створення регіональної мережі індустріальних парків та надання їм державної підтримки суб’єктам — один із пріоритетних напрямів розвитку регіонів. До реєстру вже внесено 50 індустріальних парків. Проте лише у 25 з них визначено керуючі компанії, а у восьми є учасники. Маємо створити мережу індустріальних парків, що існують не лише на папері. Це має бути по-справжньому дієвий інструмент залучення інвестицій, соціального та економічного розвитку», —— додав Володимир Гринюк.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час конференції «Фінансування та інвестиції в громадах» повідомив, що мета Мінрегіону — розкрити інвестиційний потенціал кожної громади в Україні. Тож проєкти громад для державного фінансування мають відповідати цілям, які містяться у стратегіях регіонального розвитку. Про ці та інші критерії добору проєктів розповів заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря у панельній дискусії на конференції «Фінансування та інвестиції в громадах». Організатори конференції — Програма «U-LEAD з Європою».

«Очікуємо від органів місцевої влади ефективного планування. Проєкти мають розв’язувати проблеми громади та сприяти зростанню місцевої економіки. Це стосується і соціальних об’єктів, і розвиткових», — цитує Івана Лукерю офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій.

Відділ аналітики«Урядового кур’єра»