Завдяки своїм компактним розмірам броньований автомобіль може брати участь у спецопераціях в торгових центрах, аеропортах і на вокзалах

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Індійський концерн Tata Motors представила серійну версію надкомпактного броньованого автомобіля під назвою Micro Bullet-Proof Vehicle (MBPV). Як повідомляє пресслужба концерну, новинка призначається для елітних силових структур.

Дизайн машини складно назвати привабливим – новинку оснастили куленепробивним склом, броньованими пластинами і тільки однією фарою. Для ведення стрільби, новинку укомплектували спеціальними бійницями. Завдяки своїм компактним розмірам, автомобіль може брати участь в спецопераціях в торгових центрах, аеропортах і на вокзалах.

Налаштування підвіски дозволяють новинці навіть їздити по сходах. У самій компанії серед головних переваг MBPV називають маневреність і надійний захист. У рух машина приводиться за допомогою електродвигуна, який забезпечує їй безшумну їзду. Динамічні характеристики броньовика не називаються.

Індійський концерн Tata Motors перш за все відома своїм міським субкомпактним автомобілем Nano. Деякий час ця модель вважалася найдешевшою машиною в світі. Правда, в 2018 році її випуск був припинений. Самі індійці пояснили, що статус найдешевшого автомобіля в світі негативно вплинув на продажі машини навіть на домашньому ринку. У компанії підкреслили, що не кожен автовласник захоче їздити на машині з таким іміджем.