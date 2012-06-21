В Індії встановлений новий антирекорд за кількістю зареєстрованих за добу смертей від коронавірусу – 3 780. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії.

Попередній антирекорд був встановлений 2 травня, коли за добу померло 3 689 осіб.

Всього за минулі 24 години в країні зафіксовано 382 315 нових випадків COVID-19. З початку пандемії загальна кількість хворих у країні склало 20 665 148.

Нагадаємо, раніше Індія зіткнулася з небувалим поширенням коронавірусної інфекції. Лікарні країни переповнені і відчувають гостру нестачу кисню і медичних засобів. Багато держав світу направили до Індії гуманітарну допомогу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

