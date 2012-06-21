Перебіг COVID-19 у разі інфікування штамом “Дельта” важчий, ніж іншими. Але вакцинація захищає від середнього та тяжкого ступеню хвороби.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу “Україна 24” сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Досить велика кількість тих, хто захворіє, потрапляють у лікарні, на госпіталізацію. Це перебіг тяжчий, порівняно з іншими. Всі профілактичні заходи працюють. Я наголошую, що у нас адаптивний карантин триває, і маски одягайте, для того щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що наразі не існує специфічного лікування COVID-19, певні препарати ще проходять етапи розробки і дослідження, при захворюванні на COVID-19 застосовується симптоматичне лікування.

Втім міністр наголосив, що вакцинація допоможе вберегтися від захворювання, а також зменшити ризики важкого та середнього перебігу хвороби, в тому числі при інфікуванні штамом "Дельта".

"Вакцини працюють, за дослідженням, - зокрема багато досліджень проведено у Великій Британії, - у 93% тих, хто вакцинований, вірус не уникає імунної відповіді. Люди, які вакциновані, — захищені. Але ми повинні пам'ятати, що коли говоримо про вакцинацію, то говоримо про полегшення перебігу захворювання: коли людина вакцинована, у неї немає середнього і тяжкого перебігу захворювання", - сказав Ляшко.