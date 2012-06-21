Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Про туристичний потенціал Харківщини відтепер повідомлятимуть інформаційні табло, встановлені у середмісті та деяких районах Харкова.
За словами начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Олега Яцини, розробка та втілення промоційного проекту щодо встановлення у Харкові інформаційних туристичних табло проводилася спільно з обласним комунальним закладом «Харківський організаційно-методичний центр туризму».
На думку Олега Яцини, такий напрям роботи покликаний популяризувати туристичну привабливість краю та збільшити потік туристів, зокрема, й серед жителів нашого регіону.
«Зараз питання туристичної привабливості є надзвичайно актуальним. Багато областей України з метою розвитку туристичної інфраструктури намагаються встановлювати спеціальні туристичні вказівники, щити та інші конструкції. І Харківщина – не є винятком», – повідомив начальник управління культури і туризму ХОДА.
Особливістю встановлених туристичних табло є їх досить великий формат та двомовність – українська й англійська.
«Маємо сподівання, що підібрана центром інформація буде корисною не лише для туристів, а й для самих городян. Адже часто харків’яни не знають, що поруч уже відомим туристичним об’єктом знаходяться й інші цікаві музеї, галереї, архітектурні пам’ятки, місця дозвілля та інші туристичні об’єкти. Аби одразу прокласти дорогу до вказаних туристичних об’єктів, на табло зазначено qr-посилання на туристичні сайти «Харківський обласний туристсько-інформаційний центр» і «Мандруй Харківщиною», – наголосила директор ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» Валентина Холодок.