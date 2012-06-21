Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Відомі аналітики Мін-Чі Куо і Росс Янг поділилися деякими подробицями про смартфон Apple серії SE.

Згідно з даними джерел, iPhone SE 2022 отримає підтримку мереж п'ятого покоління, а разом з тим і звання найдешевшого 5G-смартфона Apple. Нагадаємо, що нині найбільш доступним iPhone з підтримкою 5G є iPhone 12 mini, який продається за 699 доларів.

Інсайдери говорять про те, що iPhone SE 2022 стане вдосконаленою версією минулого покоління. На думку аналітика Мін-Чі Куо з TF International Securities, розміри iPhone SE 2022 залишаться на рівні попередника. Про те, що розмір екрану iPhone SE 2022 року залишиться таким же, як і в минулій версії, каже і аналітик Росс Янг.